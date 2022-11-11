В России предложили сделать бесплатным образование для детей медиков, погибших от COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Поправки планируют внести в закон об образовании.

Согласно пояснительной записке, дети медиков, погибших от коронавируса при исполнении обязанностей, смогут получить возможность обучения за счет бюджета при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

«Законопроектом предлагается установить права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей», — говорится в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта отмечают, что такие абитуриенты имеют право на прием на подготовительные отделения вузов за бюджетные средства. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Читайте также: депутаты ЗСК поддержали федеральные законопроекты о защите традиционных ценностей.