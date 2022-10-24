Депутаты ЗСК поддержали федеральные законопроекты о защите традиционных ценностей
Это произошло 24 октября в ходе 3-й внеочередной сессии. Депутаты Заксобрания Кубани поддержали законопроекты о защите традиционных ценностей путем заочного голосования.
Ранее эти законопроекты внесли на рассмотрение в Госдуму. Их авторами выступили депутаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Проект первого документа предлагает внести изменения в ряд федеральных законов и запретить демонстрацию информации об ЛГБТ и смене пола, а также пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете, рекламе, кино и книгах.
Проект второго документа предлагает дополнить главу 6 КоАП РФ новыми статьями и установить ответственность за нарушение вышеупомянутых нарушений. Кроме того, изменения предлагают внести в статью 6.21 КоАП РФ.
Кубанские парламентарии поддержали представленные федеральные законопроекты, сообщает пресс-служба ЗСК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой.
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