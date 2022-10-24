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Депутаты ЗСК поддержали федеральные законопроекты о защите традиционных ценностей

Политика
24.10.2022 16:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-zsk-podderzhali-federalnye-zakonoproekty-o-zashhite-traditsionnyh-tsennostej
Депутаты ЗСК поддержали федеральные законопроекты о защите традиционных ценностей
Фото vk.com/kubzskru

Это произошло 24 октября в ходе 3-й внеочередной сессии. Депутаты Заксобрания Кубани поддержали законопроекты о защите традиционных ценностей путем заочного голосования.

Ранее эти законопроекты внесли на рассмотрение в Госдуму. Их авторами выступили депутаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Проект первого документа предлагает внести изменения в ряд федеральных законов и запретить демонстрацию информации об ЛГБТ и смене пола, а также пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете, рекламе, кино и книгах.

Проект второго документа предлагает дополнить главу 6 КоАП РФ новыми статьями и установить ответственность за нарушение вышеупомянутых нарушений. Кроме того, изменения предлагают внести в статью 6.21 КоАП РФ.

Кубанские парламентарии поддержали представленные федеральные законопроекты, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой.

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