В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Фото t.me/Hinshtein

Штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних составят до 5 млн рублей, среди взрослых — до 4 млн рублей. Изменения вносятся в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Соответствующий законопроект внесли Госдуму 20 октября. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что пакет документов могут рассмотреть в первом чтении 27 октября. Он также отметил, что этот пакет — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов.

«Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров. Первым свою подпись поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин», — написал Хинштейн в Telegram.

Тексты законопроектов разместили в базе Госдумы.

Основные пункты законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ:

— За пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, которая выражается в распространении информации или публичных действиях, если они «не содержат уголовно наказуемого деяния» предлагается установить административный штраф.

— Для граждан он составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей. За пропаганду в интернете и СМИ граждане заплатят от 200 до 400 тыс. рублей, должностные лица — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Юрлицам придется заплатить от 2 млн до 5 млн рублей.

— Штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ штраф для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.

— Гражданам иностранных государств за пропаганду ЛГБТ среди взрослых, в том числе в интернете, может грозить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из России. За пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей и выдворение из РФ.

— За пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», гражданам может грозить штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Должностным лицам — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, юрлицам — от 1 млн до 4 млн рублей.

— За пропаганду педофилии в интернете или СМИ граждан могут оштрафовать на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Должностных лиц — на сумму от 800 тыс. до 2 млн рублей, юрлиц — от 4 млн до 10 млн рублей.

— Иностранцам за пропаганду педофилии грозит штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением из России. За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ — штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей и также выдворение за рубеж. Кроме того, возможно наказание в виде административного ареста до 15 суток.

— За пропаганду смены пола среди несовершеннолетних в интернете или СМИ предлагается установить штраф от 50 до 100 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. За распространение аналогичной информации в интернете гражданам грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.

— Иностранцам за аналогичное нарушение грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и выдворение из России. Если иностранец будет распространять такую информацию в интернете, штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из РФ. Также возможно наказание в виде административного ареста до 15 суток.

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