В Госдуме предложили отдавать 50% штрафа за телефонный спам истцам, выявившим нарушение
Соответствующее предложение направили на имя главы ФАС России Максима Шаскольского. Согласно документу, истцам, выявившим нарушение закона о рекламе и подавшим заявление в суд, могут перечислить половину назначенного спамеру штрафа.
Предложение таким образом должно стимулировать борьбу с телефонным спамом. Его внес депутат Госдумы Евгений Федоров.
В своем обращении он отметил, что в России закон запрещает распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе телефонной, без согласия абонента на получение подобной информации.
За нарушение предусмотрены штрафы, вплоть до 500 тыс. рублей в отношении юрлиц. Штрафы перечисляют в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет. Человек, который выявил нарушение закона, подал в суд и потратил свое время, претендовать на сумму или часть суммы административного штрафа сегодня не может.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе. А именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», — цитирует обращение RT.
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