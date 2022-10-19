В Госдуме предложили отдавать 50% штрафа за телефонный спам истцам, выявившим нарушение

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Соответствующее предложение направили на имя главы ФАС России Максима Шаскольского. Согласно документу, истцам, выявившим нарушение закона о рекламе и подавшим заявление в суд, могут перечислить половину назначенного спамеру штрафа.

Предложение таким образом должно стимулировать борьбу с телефонным спамом. Его внес депутат Госдумы Евгений Федоров.

В своем обращении он отметил, что в России закон запрещает распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе телефонной, без согласия абонента на получение подобной информации.

За нарушение предусмотрены штрафы, вплоть до 500 тыс. рублей в отношении юрлиц. Штрафы перечисляют в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет. Человек, который выявил нарушение закона, подал в суд и потратил свое время, претендовать на сумму или часть суммы административного штрафа сегодня не может.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе. А именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», — цитирует обращение RT.

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