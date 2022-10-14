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В Госдуме предложили повышать скидку на коммуналку для ветеранов в зависимости от возраста

Экономика
14.10.2022 07:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-povyshat-skidku-na-kommunalku-dlya-veteranov-v-zavisimosti-ot-vozrasta
В Госдуме предложили повышать скидку на коммуналку для ветеранов в зависимости от возраста
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Обращение с предложением увеличивать скидку на коммунальные платежи для ветеранов боевых действий старше 60 лет депутаты направили главе Минтруда РФ Антону Котякову.

В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, ветераны имеют право на скидку в 50% для оплаты коммунальных услуг. Однако, с наступлением пожилого возраста у них остается все меньше возможностей работать и получать доход.

«В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определенного возраста», — говорится в тексте обращения.

Автор инициативы предлагает увеличить размер скидки на коммунальные платежи до 75% после достижения 60-летнего возраста и до 100% — после 70 лет, сообщает RT.

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