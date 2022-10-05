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В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов россиянам со стажем менее года

Общество
05.10.2022 07:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-ogranichit-vydachu-mikrozajmov-rossiyanam-so-stazhem-menee-goda
В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов россиянам со стажем менее года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такую инициативу на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной направил депутат Госдумы Евгений Федоров.

По словам парламентария, сейчас некоторые микрофинансовые организации выдают микрозаймы клиентам в возрасте не младше 21-22 лет. Обязательным условием является наличие постоянной работы. При этом многие МФО выдают займы и при этом не интересуются тем, есть ли у заемщика трудовой опыт. А это, по словам депутата, повышает риски россиян оказаться в тяжелой долговой ситуации.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — цитирует текст обращения RT.

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