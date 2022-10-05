В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов россиянам со стажем менее года
Общество
05.10.2022 07:14
Такую инициативу на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной направил депутат Госдумы Евгений Федоров.
По словам парламентария, сейчас некоторые микрофинансовые организации выдают микрозаймы клиентам в возрасте не младше 21-22 лет. Обязательным условием является наличие постоянной работы. При этом многие МФО выдают займы и при этом не интересуются тем, есть ли у заемщика трудовой опыт. А это, по словам депутата, повышает риски россиян оказаться в тяжелой долговой ситуации.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — цитирует текст обращения RT.
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