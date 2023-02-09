Восстановлено энергоснабжение станицы Раевской под Новороссийском
Общество
09.02.2023 08:12
Аварийное отключение электроэнергии в станице Раевской произошло вечером 8 февраля. Без света и отопления в холод осталось большое количество жителей.
В 4:23 9 февраля энергоснабжение населенного пункта было восстановлено.
«Сейчас работы ведут в селе Борисовка, в районе улиц Алиготе, Жемчужной и Аметистовой», — сообщает краевой оперативный штаб.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с крупной энергоаварией было открыто два пункта временного размещения граждан. Они расположены на улице Котова, 48 и в СОШ № 24 на улице Красной, 40.
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