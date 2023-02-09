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Восстановлено энергоснабжение станицы Раевской под Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosstanovleno-energosnabzhenie-stanitsy-raevskoj-pod-novorossijskom
Восстановлено энергоснабжение станицы Раевской под Новороссийском
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение электроэнергии в станице Раевской произошло вечером 8 февраля. Без света и отопления в холод осталось большое количество жителей.

В 4:23 9 февраля энергоснабжение населенного пункта было восстановлено.

«Сейчас работы ведут в селе Борисовка, в районе улиц Алиготе, Жемчужной и Аметистовой», — сообщает краевой оперативный штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с крупной энергоаварией было открыто два пункта временного размещения граждан. Они расположены на улице Котова, 48 и в СОШ № 24 на улице Красной, 40.

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