Восстановлено энергоснабжение станицы Раевской под Новороссийском

Аварийное отключение электроэнергии в станице Раевской произошло вечером 8 февраля. Без света и отопления в холод осталось большое количество жителей.

В 4:23 9 февраля энергоснабжение населенного пункта было восстановлено.

«Сейчас работы ведут в селе Борисовка, в районе улиц Алиготе, Жемчужной и Аметистовой», — сообщает краевой оперативный штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с крупной энергоаварией было открыто два пункта временного размещения граждан. Они расположены на улице Котова, 48 и в СОШ № 24 на улице Красной, 40.