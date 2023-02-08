В Новороссийске после крупной энергоаварии в Раевской открыли пункты временного размещения
Происшествия
08.02.2023 22:53
Аварийное отключение электроэнергии в станице Раевской произошло вечером 8 февраля. Без света осталось большое количество жителей.
В связи с этим в станице открыли два пункта временного размещения граждан. Они расположены: на улице Котова, 48 и в СОШ № 24 на улице Красной, 40.
ПВР уже открыты и готовы принять местных жителей, оставшихся без электричества и отопления, сообщает МЦУ Новороссийска.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Восстановительные работы в Раевской могут затянуться до утра. Жителей попросили стараться беречь тепло в домах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Раевской живет около 16 тыс. человек. Сейчас в Новороссийске температура воздуха опустилась до -3 °C, сохраняется ураганный ветер с порывами до 30 м/с.
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