В Новороссийске из-за крупной аварии остались без света жители станицы Раевской

Аварийное отключение электроэнергии в Раевской произошло вечером 8 февраля. Без света остались большое количество жителей.

В ближайшее время в станицу привезут 15 генераторов, однако всей потребности в электричестве это не покроет. Жителей Раевской попросили стараться беречь тепло в домах.

«Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Восстановительные работы могут затянуться до утра», — говорится в сообщении МЦУ Новороссийска.

В станице Раевской живет около 16 тыс. человек. Сейчас в Новороссийске температура воздуха опустилась до -3 °C, сохраняется ураганный ветер с порывами до 30 м/с.

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