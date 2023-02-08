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В Новороссийске из-за крупной аварии остались без света жители станицы Раевской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-krupnoj-avarii-ostalis-bez-sveta-zhiteli-stanitsy-raevskoj
В Новороссийске из-за крупной аварии остались без света жители станицы Раевской
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Раевской произошло вечером 8 февраля. Без света остались большое количество жителей.

В ближайшее время в станицу привезут 15 генераторов, однако всей потребности в электричестве это не покроет. Жителей Раевской попросили стараться беречь тепло в домах.

«Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Восстановительные работы могут затянуться до утра», — говорится в сообщении МЦУ Новороссийска.

В станице Раевской живет около 16 тыс. человек. Сейчас в Новороссийске температура воздуха опустилась до -3 °C, сохраняется ураганный ветер с порывами до 30 м/с.

Читайте также: в Новороссийске восстановили электроснабжение 6 улиц, без тепла остаются 12 многоэтажек. Специалисты НЭСК около 16:00 8 февраля восстановили подачу электроэнергии на улицах Ульяновской, Луначарского, Калужской, Холмистой, Владимировской и Промышленной.

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