В Новороссийске восстановили электроснабжение 6 улиц, без тепла остаются 12 многоэтажек

Специалисты НЭСК около 16:00 8 февраля восстановили подачу электроэнергии на улицах Ульяновской, Луначарского, Калужской, Холмистой, Владимировской и Промышленной.

Сейчас работы продолжаются в селе Большие Хутора, на улицах Головань, Майской, переулке Майском, а также в районе улиц Путевой, Наконечной и Джакобия.

По данным МЦУ Новороссийска, в связи с ремонтом теплосети на улице Кутузовской с 15:30 от котельной на улице Сипягина, 6 приостановили теплоснабжение 12 многоквартирных домов, расположенных на улицах Сипягина, Видова, Щорса, Кутузовской. Ориентировочное время окончания работ — 21:00, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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