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В Новороссийске восстановили электроснабжение 6 улиц, без тепла остаются 12 многоэтажек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vosstanovili-elektrosnabzhenie-shesti-ulits-bez-tepla-ostayutsya-12-mnogoetazhek
В Новороссийске восстановили электроснабжение 6 улиц, без тепла остаются 12 многоэтажек
Фото Burak K, pexels.com

Специалисты НЭСК около 16:00 8 февраля восстановили подачу электроэнергии на улицах Ульяновской, Луначарского, Калужской, Холмистой, Владимировской и Промышленной.

Сейчас работы продолжаются в селе Большие Хутора, на улицах Головань, Майской, переулке Майском, а также в районе улиц Путевой, Наконечной и Джакобия.

По данным МЦУ Новороссийска, в связи с ремонтом теплосети на улице Кутузовской с 15:30 от котельной на улице Сипягина, 6 приостановили теплоснабжение 12 многоквартирных домов, расположенных на улицах Сипягина, Видова, Щорса, Кутузовской. Ориентировочное время окончания работ — 21:00, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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