Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Анапы и Новороссийска, нарушенное ураганом

Сильный ветер с порывами до 38 м/с 6 и 7 февраля стал причиной локальных технологических нарушений в работе электросетевого комплекса.

Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» с 6 февраля работают в режиме повышенной готовности. Энергетики 8 февраля ликвидировали аварии на ЛЭП, вызванные стихией. Сейчас завершаются работы по отдельным заявкам жителей в потребительской сети 0,4 кВ.

Новые локальные повреждения устраняют в круглосуточном режиме. В готовности находятся 36 бригад: 115 специалистов и 56 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Юго-Западного филиала «Россети Кубань» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 7 февраля в Анапе произошло несколько аварийных отключений электричества. Свет отключили в хуторах Красная Скала, Красный Курган, Лиманный и Верхняя Гостагайка, а также частично в станице Благовещенской. Без электричества остались около 2 тыс. человек. Затем аварийное отключение электроэнергии произошло в станице Анапской, а также хуторах Заря, Рассвет и Тарусино. Вторая авария оставила без света еще около 12,5 тыс. человек.