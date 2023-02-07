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В Анапе еще 12,5 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-eshhe-12-5-tys-chelovek-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-avarii
В Анапе еще 12,5 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Днем 7 февраля аварийное отключение электроэнергии произошло в станице Анапской, а также хуторах Заря, Рассвет и Тарусино.

В результате аварии без света временно остались 12,5 тыс. человек. Службы энергетиков работают над восстановлением электроснабжения в этих населенных пунктах, сообщает МЦУ Анапы.

Утром 7 февраля в Анапе произошло несколько аварийных отключений электричества. Свет отключили в хуторах Красная Скала, Красный Курган, Лиманный и Верхняя Гостагайка, а также частично в станице Благовещенской. Без электричества остались около 2 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Анапе. Сейчас все службы города перевели на усиленный режим работы. Жителей города просят воздержаться от поездок на личном транспорте на летней резине. На курорте организовали круглосуточное дежурство ресурсоснабжающих организаций.

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