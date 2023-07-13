Восстановительные работы начались в пострадавшей от хлопка газа многоэтажке в Краснодаре

Сейчас выполняется демонтаж старой кровли, которую потом полностью заменят.

Также в ближайшие дни на объект выйдут каменщики, чтобы восстановить фасад и внутренние перегородки, а также плиты-перекрытия.

Работы хотят закончить в августе, тем не менее их темпы зависят от погоды. Так, из-за июньских дождей пришлось значительно изменить график разбора поврежденных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жильцы пострадавшей от хлопка газа многоэтажки в Краснодаре пожаловались на протечки во время дождей. Мэр Краснодара Евгений Наумов, узнав об этом на аппаратном совещании, заявил, что такие ситуации недопустимы и поручил решить проблему жильцов пострадавшего дома на Клинической.