Жильцы пострадавшей от хлопка газа многоэтажки в Краснодаре пожаловались на протечки во время дождей

Речь идет о многоквартирном доме на улице Клинической, 18. После хлопка газа на пятом этаже здание оказалось повреждено. Часть жильцов направили в пункт временного размещения, а на территории многоэтажки объявили режим ЧС.

Жители дома на Клинической сообщили «Кубань 24», в последние дни во время дождей вода протекает в их квартиры. Осадки наносят ущерб их имуществу, в жилье появилась плесень.

Мэр Краснодара Евгений Наумов, узнав об этом на аппаратном совещании, заявил, что такие ситуации недопустимы и поручил решить проблему жильцов пострадавшего дома на Клинической.

«Что за вопиющий факт у нас? Мы одной рукой делаем, другой рукой только ухудшаем состояние этого дома. И это после того несчастья, которое здесь произошло для каждого жителя», — сказал Наумов.

Глава городского департамента строительства Иван Горобец сообщил, что протечка в многоэтажке произошла из-за повреждения временного купола, установленного в тех местах, где пока нет кровли. Это произошло во время ливня.

На месте уже работает комиссия. Квартиры, где произошли протечки, обследуют и устранят повреждения. Восстановительные работы в доме планируют завершить к середине августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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