Восстановить подачу воды в Новороссийске и Геленджике планируют до конца суток

Города на Черноморском побережье остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе, произошедшей вечером 13 сентября.

Из-за этого с 14 сентября в Новороссийске воду начали подавать только утром и вечером по установленному графику. В Геленджике в зону отключения попала почти половина города со стороны Тонкого мыса, а также Марьина роща, Голубая бухта, Кабардинка и Виноградное. Воду жителям этих городов уже вторые сутки подвозят автоцистернами по заявкам.

После завершения ремонтно-восстановительных работ Троицкий водовода начал подавать воду в Новороссийск с 11:30. Полностью восстановить подачу воды в городе-герое планируют к вечеру, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

При этом Геленджик пока не начал получать воду с Троицкого водовода. Специалисты выполняют работы по опрессовке и промывке труб. Подачу воды в город-курорт восстановят, если трубопровод пройдет гидравлические испытания.

«Подача воды на ранее ограниченную зону может быть возобновлена не ранее 22:00 вечера 15 сентября», — сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения — Геленджик».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оставившую без воды три муниципалитета Краснодарского края аварию на Троицком групповом водоводе ликвидировали.