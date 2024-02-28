Восстановить подачу тепла жителям Пашковки в Краснодаре планируют 28 февраля

Аварийное отключение теплоснабжения в Карасунском округе произошло вечером 27 февраля.

На подземном теплопроводе диаметром 500 мм на улице Краевой, 9 произошла утечка. Из-за этого отопление и горячую воду временно отключили в жилых домах на улицах: Евдокии Бершанской, Фадеева, Кутовой, Выгонной, Колхозной, Кирова, Энергетиков, Кутовой, Садовой и др.

«Держу на личном контроле аварийно-ремонтные работы на теплосети в Пашковском жилом массиве. Поручил выполнить их в максимально сжатые сроки», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города отметил, что работы на поврежденном участке теплосети на улице Краевой ведут с прошлого вечера. Специалисты уже нашли утечку и начали сварку труб. Тепловики планируют до обеда 28 февраля завершить все ремонтные работы, а затем восстановить подачу отопления и горячей воды в Пашковке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для устранения аварии на теплосети на улице Краевой, 9 временно ограничили движение автомобилей на участке от Кирова до Евдокии Бершанской.