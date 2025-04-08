Воспитанники «Сокола» заняли первые места на спортивном фестивале в Москве

Каратисты из Усть-Лабинска выиграли всероссийское соревнование. Воспитанники центра спортивных единоборств «Сокол» заняли четыре первых места на фестивале «Спортивные надежды» в Москве.





Юные спортсмены из Усть-Лабинска заняли четыре первых места на самом престижном молодежном соревновании по карате киокушин — всероссийском фестивале «Спортивные надежды». Накал страстей был нешуточным, противники — сильными, фанаты — неистовыми, исход поединков — непредсказуемым.

«Эта победа самая для меня значимая, самая большая. Первый раз выигрываю на таком турнире. Для меня это очень радостно. Я думаю, надо заниматься единоборствами, чтобы закалить свой дух, достичь чего-то в своей жизни», — сказал воспитанник центра спортивных единоборств «Сокол» Дмитрий Сапожников.

Триумфаторы — воспитанники центра спортивных единоборств «Сокол», который основал Олег Дерипаска. Ребята бесплатно занимаются в центре карате, дзюдо, самбо, вольной борьбой и другими единоборствами. Карате киокушин считается настоящим искусством — поединки в этом стиле проходят с особой красотой и достоинством.

«Самое первое, что должен знать новичок, это не бить в голову, потому что в карате запрещено бить. Второе правило, нельзя валиться на игрока, так запрещено. Третье правило — не бить по ракушке», — отметил воспитанник центра спортивных единоборств «Сокол» Аслан Бахов.

«Я выбрал киокушин, чтобы сделать себя сильнее в физическом и моральном плане. Чтобы воспитывать себя, свой дух, чтобы была дисциплина, чтобы всю энергию выражать на татами, а не в школе, на улице, чтобы хорошо себя вести», — поделился воспитанник центра спортивных единоборств «Сокол» Матвей Легутский.

К победам на татами и ринге ребят ведут профессиональные тренеры, которые всегда поддержат и не дадут сдаться. В программе занятий — не только тренировки, но спортивные соревнования высокого уровня, участие в которых организует и оплачивает центр «Сокол».

«Из пяти привезенных человек у нас все ребята вошли в призы, что очень радует. Для нас это вообще огромный выход из зоны комфорта. То есть ребята до этого участвовали максимум на краевых соревнованиях, ЮФО. Только сейчас начинают на всероссийский уровень выходить. Надеюсь, в следующем году мы детей привезем на первенство России и также уедем все с призами», — подчеркнула тренер по киокушин центра спортивных единоборств «Сокол» Вероника Колеснева.

Олег Дерипаска открыл центры «Сокол» уже в девяти городах Сибири, Поволжья и юга России. В этом году такие спорткомплексы появятся еще в шести городах, включая Краснодар. Всего в планах — более 40 центров «Сокол» по всей стране.

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