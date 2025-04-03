Спорткомплекс «Вершина» открыли в Горячем Ключе

Объект построили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте снесенного спортивного долгостроя.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Александр Власов, глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, военный комиссар края Алексей Чугункин.

Александр Власов отметил, что в этом комплексе будут тренировать воспитанников спортшколы «Юность». Кроме того, у молодежи появилось новое спортивное пространство для занятий физкультурой.

«Почти 67% населения Горячего Ключа систематически занимаются спортом. Рассчитываем, что этот показатель будет только расти», — подчеркнул Власов.

Замглавы края добавил, что ежегодно на Кубани строят и капитально ремонтируют свыше 50 спортивных объектов.

Комплекс «Вершина» передали в управление спортшколе «Юность». Для тренировок установили игровое поле размером 42х24 метра. Также здесь будут проводить уроки физкультуры для учеников школы № 2. Всего объект сможет принимать до 500 человек в день, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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