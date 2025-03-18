Строительство конно-спортивного комплекса начали в Успенском районе

В селе Успенском прошла торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства будущего спортивного объекта.

Строительство объекта планируют закончить в следующем году, отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

«Уверен, что из юных спортсменов здесь воспитают настоящих чемпионов и сборную команду, которой будет гордиться Успенский район, Краснодарский край и вся наша огромная страна», — добавил он.

Вместе с Тимченко первый камень заложили руководитель департамента строительства края Игорь Федосов, депутат ЗСК Александр Поголов и глава муниципалитета Геннадий Бахилин.

Конно-спортивный комплекс будет соответствовать всем современным требованиям. Здесь смогут проводить соревнования краевого и всероссийского масштаба. На объекте будет крытый манеж, конюшня, тренировочное и боевое поля, зоны хранения сырья, хозяйственно-бытовые помещения. Также запланировали гостиницу для временного пребывания спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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