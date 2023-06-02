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Воспитанники «Сириуса» завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vospitanniki-siriusa-zavoeval-vosem-zolotyh-medalej-na-aziatskoj-olimpiade-po-fizike
Воспитанники «Сириуса» завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Фото "Сириус. Журнал"

Интеллектуальные соревнования среди учеников старших классов прошли с 21 по 29 мая в Монголии.

Россию на Азиатской олимпиаде по физике представляли восемь старшеклассников, которые за год доказали свое право оказаться среди самых умных школьников планеты, пройдя несколько отборочных туров. Все они — воспитанники образовательного центра «Сириус».

Азиатская олимпиада считается одним из сложнейших соревнований по физике в мире. В ней принимают участие сильнейшие школьники из 30 стран, в том числе из Кореи, Китая, Вьетнама и Японии, сообщает «Сириус.Журнал».

Читайте также: победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников наградили в Краснодарском крае. В торжественной церемонии награждения приняла участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

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