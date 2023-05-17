Победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников наградили на Кубани

В торжественной церемонии награждения приняла участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам замглавы региона, сборная Кубани на всероссийской олимпиаде традиционно является одной из сильнейших в России.

«В этом году в финал по 24 предметам вышли 88 ребят. Всего школьники завоевали 38 дипломов. У нас 6 победителей и 32 призера из 15 муниципалитетов. Все они внесли значительный вклад в копилку успеха Краснодарского края», — написала Анна Миньков в своем Telegram-канале.

Замглавы региона добавила, что у школьников значительно вырос интерес к истории и литературе. Многие школьники не первый год проходят в финал.

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, победителей наградят премиями по 50 тыс. рублей. Педагоги, которые подготовили победителей и призеров, получат по 100 тыс. и 60 тыс. рублей.

«Такие поощрения способствуют повышению имиджа профессии и желанию молодежи приходить в нее. Например, в прошлом году конкурс на специальности педагогической направленности был очень большой — по 9-10 человек на место. И востребованность в специалистах есть», — добавила вице-губернатор.

На Кубани для поддержки талантливой молодежи создадут региональный центр для одаренных школьников, которых к олимпиадам будут готовить по усиленной программе.

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