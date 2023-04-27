Кондратьев поздравил кубанских школьников с высокими результатами на Всероссийской олимпиаде по математике

Олимпиада завершилась 30 апреля, на счету участников, представлявших Краснодарский край — 28 наград по различным предметам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил двух кубанских школьников, показавших высокие результаты на олимпиаде по математике.

«Поздравляю новороссийца Романа Кравченко с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике. Краснодарец Владимир Огинский стал призером в этом состязании умников и умниц со всей страны. Отмечу, что ребята заканчивают восьмой класс, но смогли решить непростые задания для девятиклассников. Это отличный результат», — написал Кондратьев в Telegram.

В заключительном этапе олимпиады по математике Краснодарский край представляли четверо участников. Всего в финал вышли 487 школьников со всей страны. В рамках итоговых состязаний участники прошли два теоретических тура в образовательном центре «Сириус». Также для них организовали лекции и мастер-классы профессоров и сотрудников профильных вузов и встречи с представителями ведущих российских компаний.

В настоящее время подведены итоги по 21 предмету Всероссийских олимпиад. В ближайшее время огласят результаты по ОБЖ, географии и литературе. На счету кубанских школьников 23 диплома призеров и пять — победителей олимпиады.

Ученица 10 класса армавирской школы №19 Анастасия Амельченко стала призером дважды. У нее призовые места по МХК и русскому языку. Учащийся 11 класса школы № 3 Анапы Артем Панькович стал победителем олимпиад по МХК и истории.

Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно по 24 предметам. Она включает в себя четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров действуюют четыре года и дают возможность поступить в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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