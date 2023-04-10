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Анна Минькова поздравила призера Всероссийской олимпиады по обществознанию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-pozdravila-prizera-vserossijskoj-olimpiady-po-obshhestvoznaniyu
Анна Минькова поздравила призера Всероссийской олимпиады по обществознанию
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В заключительном этапе олимпиады по обществознанию одно из призовых мест заняла десятиклассница Юлия Бондарева из лицея № 45 Кавказского района имени академика Королева.

«Школьница уже второй год подряд становится призером этой олимпиады. Поздравляю Юлию и ее наставника с этим достижением! Желаю им успехов и новых побед», — рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Интеллектуальное соревнование состояло из трех туров — одного устного и двух письменных. Его провели в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова.

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят каждый год с 1 сентября по 30 июня по 24 дисциплинам. В нее включены четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы призеров и победителей состязания, которые действуют четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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