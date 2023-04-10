Анна Минькова поздравила призера Всероссийской олимпиады по обществознанию
В заключительном этапе олимпиады по обществознанию одно из призовых мест заняла десятиклассница Юлия Бондарева из лицея № 45 Кавказского района имени академика Королева.
«Школьница уже второй год подряд становится призером этой олимпиады. Поздравляю Юлию и ее наставника с этим достижением! Желаю им успехов и новых побед», — рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Интеллектуальное соревнование состояло из трех туров — одного устного и двух письменных. Его провели в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова.
Всероссийскую олимпиаду школьников проводят каждый год с 1 сентября по 30 июня по 24 дисциплинам. В нее включены четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы призеров и победителей состязания, которые действуют четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Горячем Ключе начали строить школу на 550 мест.
- Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
- Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
- Спасатели на вертолете эвакуировали фрирайдера, который выехал с трассы и застрял на склоне горы в Сочи
- ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
- Первый импортозамещающий субтропический питомник может появиться в Сириусе
- Искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей