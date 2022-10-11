Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Воспитанники ПБК «Локомотив-Кубань» дома сыграют с саратовским «Автодор-2»

Спорт
11.10.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/vospitanniki-pbk-lokomotiv-kuban-doma-sygrayut-s-saratovskim-avtodor-2
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарцы 11 октября открывают сезон в Единой молодежной лиге ВТБ. Их первый домашний матч начнется в 14:00.

В новый состав «красно-зеленых» вошли победители прошлогоднего первенства страны. Сергей Щетинин был признан самым ценным игроком того турнира.

«В прошлом году я привлекался к молодежной команде. Уже знаком с ней, вошел в систему и знаю правила. Но то, что в течение сезона будет по две игры, конечно, тяжеловато», — рассказал игрок молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань» Сергей Щетинин.

Уже месяц игроки «молодежки» живут и тренируются в новом клубном центре. В середине сентября они опробовали его площадки на домашнем турнире Loko CUP. Хозяева одолели сверстников из питерского «Зенита» и московского ЦСКА, но уступили воспитанникам турецкого «Тофаша».

Второй домашний матч с «Автодором» состоится 12 октября. Начало в 14:00. Также в октябре воспитанников «Локо» ждут выезды в Химки и Пермь. Регулярный этап молодежной лиги продлится до конца марта.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» дома сыграет с московским ЦСКА.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях