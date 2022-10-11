Воспитанники ПБК «Локомотив-Кубань» дома сыграют с саратовским «Автодор-2»

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарцы 11 октября открывают сезон в Единой молодежной лиге ВТБ. Их первый домашний матч начнется в 14:00.

В новый состав «красно-зеленых» вошли победители прошлогоднего первенства страны. Сергей Щетинин был признан самым ценным игроком того турнира.

«В прошлом году я привлекался к молодежной команде. Уже знаком с ней, вошел в систему и знаю правила. Но то, что в течение сезона будет по две игры, конечно, тяжеловато», — рассказал игрок молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань» Сергей Щетинин.

Уже месяц игроки «молодежки» живут и тренируются в новом клубном центре. В середине сентября они опробовали его площадки на домашнем турнире Loko CUP. Хозяева одолели сверстников из питерского «Зенита» и московского ЦСКА, но уступили воспитанникам турецкого «Тофаша».

Второй домашний матч с «Автодором» состоится 12 октября. Начало в 14:00. Также в октябре воспитанников «Локо» ждут выезды в Химки и Пермь. Регулярный этап молодежной лиги продлится до конца марта.

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