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Восьмикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе зафиксировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosmikratnoe-prevyshenie-pdk-serovodoroda-v-vozduhe-zafiksirovali-v-krasnodare
Восьмикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе зафиксировали в Краснодаре
Фото freepik.com

По данным МКУ «Центр озеленения и экологии», 30 октября в Краснодаре выявили превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.

Превышение допустимых показателей некоторых веществ зафиксировали на стационарных постах контроля загрязнения атмосферного воздуха на Атарбекова, 54/2 и 40-летия Победы, 22/2.

С полуночи до 7:40 зафиксировано превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода в 8,3 ПДК м. р.

С 18:00 до 20:40 зафиксировано повышенное содержание разовой концентрации оксида углерода в 1,3 ПДК м. р.

По всем остальным замеряемым веществам зафиксированные среднесуточные и максимально разовые концентрации в атмосферном воздухе в районе ПКЗ не превышают установленных нормативов, сообщает МКУ «Центр озеленения и экологии».

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