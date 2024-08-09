Восемь украинских беспилотников сбили над Черным морем 9 августа

Вооруженные силы Украины в ночь на 9 августа снова попытались атаковать территорию России при помощи БПЛА.

Всего над РФ за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА сбили в Белгородской — 26 и Липецкой — 19 областях.

Над акваторией Черного моря уничтожили восемь украинских беспилотников. Кроме того, в море уничтожили семь безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма.

Беспилотники ВСУ также сбили: в Курской — 7, Брянской — 5, Воронежской — 4 областях. Пять БПЛА уничтожили в Крыму и еще один над Орловской областью, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

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