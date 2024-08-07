Два украинских беспилотника сбили ночью на юге России

В ночь на 7 августа украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА.

Дежурные силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ростовской областью.

Кроме того, российские военные перехватили и уничтожили четыре БПЛА в Курской области, три БПЛА в Белгородской области и еще два беспилотника в Воронежской области, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Читайте также: в ночь на 3 августа над территорией России силы ПВО сбили 75 беспилотников.