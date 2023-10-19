Восемь спортплощадок построит Краснодарский край в Херсонской области

Кубань по поручению президента России помогает подшефному региону. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 19 октября.

«Всего планируем построить восемь новых спортивных объектов. Наши строители уже приступили к подготовке участков для дальнейшего возведения многофункциональных спортплощадок. Часть из них будут открыты на территориях образовательных учреждений, но заниматься на них смогут все желающие», — отметил глава региона.

Площадки размером 50х22 м будут включать в себя игровые поля и воркаут-зоны с уличными тренажерами. Кроме того, около площадок приведут в порядок территорию.

Многофункциональные спортплощадки разместят в Геническе на территории школ № 3 и № 4, а также на улице имени Гоголя. Помимо этого, их расположат в поселке Новотроицкое на территории школы № 1 и в поселке Новоалексеевка на улице Дружбы народов. Также их установят в Скадовске, поселках Каланчак и Чаплинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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