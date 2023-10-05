В Херсон отправили кубанских специалистов для подготовки к отопительному сезону

Аварийную бригаду сформировало предприятие «ТеплоЭнергоСтрой» при поддержке министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Бригада состоит из семи человек — трех слесарей-ремонтников, газоэлектросварщика, электрослесаря, водителя и мастера. Они будут выполнять необходимые работы на территории Новотроицкого района Херсонской области», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

У бригады есть специальное оборудование и техника — генератор, передвижная электростанция, водяная электропомпа, компрессоры, комплекты слесарного и сварочного оборудования и электроинструменты. Также ее оснастили оборудованием для восстановления дороги, химической промывки теплообменного и котлового оборудования.

В ближайшее время в Херсонскую область также направят два автомобиля для перевозки технической и питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край помог Херсону в реконструкции ветхого водопровода.