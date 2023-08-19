Краснодарский край помог Херсону в реконструкции ветхого водопровода

В поселке Партизаны Гениченского района Херсонской области удар ВСУ окончательно добил ветхий водопровод.

Сейчас его приходится переделывать практически заново, а также ставить башни Рожновского для надежной работы системы.

«Порой чтобы быстро вернуть воду населенному пункту, требуются очень серьезные усилия и затраты. И тогда на помощь приходят регионы-шефы. Мы обратились за помощью к Краснодарскому краю. И вчера в Геническ уже прибыл первый груз из 11 км высококачественных пластиковых труб», — написал глава правительства Херсонской области, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко в Telegram.

Из труб соберут новые магистрали водовода для большого поселка, чтобы система работала без сбоев, добавил Алексеенко.

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