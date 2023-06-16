Краснодарский край поможет новым регионам России реализовать собственные стратегии развития

Министерство экономики Краснодарского края на ПМЭФ-2023 заключило соглашения о сотрудничестве с профильными органами власти Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

По словам первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася, за 1,5 года регион принял и разместил в ПВР более 15 тыс. человек, покинувших Украину, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Курорты Кубани примут 300 детей из Херсонской области.

«Также в рамках взаимодействия мы приступили к ремонтно-восстановительным работам трех школ и центральной районной больницы в области. Также планируем построить пять спортивных площадок. Дополнительно направим пожарно-техническое и медицинское оборудование, спортивный и игровой инвентарь, парты и стулья, учебную литературу, спецтехнику, стройматериалы», — рассказал первый замглавы региона.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о том, что сейчас решать задачи социально-экономического развития приходится в предельно сложных условиях. Тем не менее, все госпрограммы по ремонту дорог, учреждений образования и здравоохранения, развития АПК продолжают работать.

«Системная поддержка правительства России и регионов-шефов, огромный экономический потенциал новой территории дают нам основание рассчитывать, что главная цель, поставленная Президентом России, будет выполнена», — сказал Андрей Алексеенко.

Подписанные соглашения направлены на развитие и укрепление социально-экономических связей между субъектами. Кубань в сотрудничестве с новыми регионами сформирует совместные программы и проекты, направленные на повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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