Кондратьев: на ПМЭФ-2023 Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на 310 млрд рублей

О достижениях региона на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава региона уточнил, что главный интерес инвесторов в Краснодарском крае прикован к санаторно-курортной отрасли. Сейчас в регионе строят 39 отелей. По его словам, инвестиционные вложения очень важны для развития гостиничной и санаторно-курортной отрасли Кубани.

«На сегодняшний день Краснодарскому краю удалось заключить инвестиционные соглашения более чем на 310 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году»— сообщил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что сейчас для регионов и бизнеса открылось время возможностей. Необходимо делать все возможное, чтобы занять освободившиеся ниши на рынке.

Кондратьев отметил, что в регионе развивают направления, позволяющие ему оставаться житницей, круглогодичным курортом и здравницей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: итальянский инвестор построит в Анапе отель международной сети Domina. Соглашение об этом подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, представитель итальянской компании Domina Management Еудженио Преатони и сотрудник компании «Лучи» Саркис Гогорян в рамках ПМЭФ-2023.