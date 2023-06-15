Итальянский инвестор построит в Анапе отель международной сети Domina

Соглашение об этом подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, представитель итальянской компании Domina Management Еудженио Преатони и сотрудник компании «Лучи» Саркис Гогорян в рамках ПМЭФ-2023. На встрече присутствовал мэр Анапы Василий Швец.

«Благодарен, что в это непростое время вы приняли решение инвестировать в экономику Краснодарского края и России. Ваша компания открывает горизонты мирового гостиничного отдыха, к которым мы активно стремимся», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что новый отель международной сети составит серьезную конкуренцию уже существующим средствам размещения. По его словам, Анапа особенно привлекательна для инвесторов и имеет все для успешного ведения бизнеса.

Преатони признался, что для их компании большая честь развивать свой бизнес в Краснодарском крае.

Инвестор из Италии планирует в 2024-2027 годах построить в Анапе отель сети Domina категории 4* с номерным фондом на 1,2 тыс. мест. Проект предусматривает создание SPA-комплекса, ресторана и бассейна. Его общая стоимость — 3 млрд рублей.

Появление нового отеля поможет создать в Анапе 120 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: первый в РФ завод по производству лимонной кислоты построят в Армавире. Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, гендиректор ООО «Рустарк» Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко в рамках ПМЭФ-2023.