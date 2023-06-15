Первый в РФ завод по производству лимонной кислоты построят в Армавире

Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, гендиректор ООО «Рустарк» Роман Козырев и мэр Армавира Андрей Харченко в рамках ПМЭФ-2023.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что регион заинтересован в деловых партнерах. готовых вкладывать в создание импортозамещающих предприятий.

«Завод по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Это не только высокотехнологичное производство, но и рабочие места, а, значит, укрепление и стабильность экономики региона. И мы стараемся создавать все условия для дальнейшего развития вашей компании. После запуска предприятию будут доступны все преференции, инструменты краевых фондов, целый комплекс мер поддержки. Сегодня важно поддержать бизнес, чтобы завтра преумножить результат», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что детали нового проекта обсуждали еще в прошлом году.

«Нам, как инвестору, очень комфортно в Краснодарском крае. Получаем в регионе всю необходимую поддержку, субсидирование. Мы привлекли дополнительные мощности, провели колоссальную работу, чтобы стать крупнейшими в России по глубокой переработке зерна. Планируем создать более тысячи рабочих мест, несмотря на большую долю автоматизации производства. Сегодня договариваемся с учебными заведениями Армавира о подготовке специалистов на их базе», — сказал Козырев.

До 2027 года в Армавире планируют построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди, каждая номинальной мощностью 1 тыс. 200 т в сутки. Предприятие будет полного цикла — от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки лимонной кислоты, крахмалопродуктов, биополимеров и биомономеров, кукурузного глютена и масла.

В рамках первой очереди будет запущено производство лимонной кислоты. Строительство второй и третьей очередей позволит увеличить мощности. Финансироваться проект будет за счет собственных и заемных средств. Общая сумма составит 60 млрд рублей.

До 2022 года «Рустарк» носил название «Крахмальный завод Гулькевичский» и был лидером в сфере глубокой переработки зерна. В 2018 году завод первым в РФ стал выпускать мальтодекстрин из высококачественной кукурузы, вытеснив с рынка иностранные аналоги. Новым проектом в импортозамещении станет завод по производству лимонной кислоты, которую в РФ никто не выпускает, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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