На ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение о развитии транспортных и социальных проектов на Кубани

Трехстороннее соглашение первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, мэр Новороссийска Андрей Кравченко и старший вице-президент по операционной деятельности и взаимодействию с госорганами ГК «Дело» Денис Илатовский подписали в ходе ПМЭФ-2023.

По словам Игоря Галася, эффект от реализации соглашения предполагается в виде увеличения отчисления налогов и иных выплат в городской и краевой бюджеты. А также в виде роста зарплат и создания новых рабочих мест.

«Наши деловые партнеры имеют многолетний опыт работы на Кубани. Занимаются развитием портово-транспортной инфраструктуры, реализуют социальные и спортивные проекты. Уверен, что в рамках подписанного соглашения совместно мы сможем внести вклад в социально-экономическое развитие как Новороссийска, так и региона в целом», — сказал Галась.

Документ предусматривает совместную работу по проектам строительства, реконструкции и переоснащения портовой и прилегающей инфраструктуры в Новороссийске с использованием краевых механизмов стимулирования инвестиций. Также предполагается участие ГК «Дело» в подготовке, возведении и реконструкции спортивных и социальных объектов Новороссийска. Помимо этого предполагается финансирование и оказание благотворительной помощи детским и юношеским спортивным проектам, поддержка массового спорта и наиболее значимых социальных инициатив.

«Мы продолжаем активно реализовывать инвестпрограмму и расширять возможности наших терминалов НУТЭП и КСК в Новороссийске. Данное соглашение позволит нарастить потенциал его портовой инфраструктуры. Кроме того, совместно с администрацией города мы намерены разработать мастер-план Новороссийска, чтобы его развитие по всем важным направлениям осуществлялось последовательно и гармонично. Что касается спортивной и социальной составляющей, «Дело» реализует соответствующие проекты по всей России, поддерживая профессиональный гандбол и футбол в Краснодаре и Новороссийске», — сказал Илатовский.

Андрей Кравченко отметил, что сегодня первоочередной задачей для Новороссийска является развитие социальной инфраструктуры.

«Для нас важно, что эту задачу с нами разделяют и такие крупные предприятия, как ГК «Дело». Только совместными усилиями, используя все возможные механизмы поддержки, мы укрепим экономический и социальный статус города, поможем ему развиваться в ногу со временем», — сказал Кравченко.

ГК «Дело» — это транспортно-логистический холдинг, владеющий и управляющий сетью морских и ж/д контейнерных терминалов, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом. Группа компаний возвела в порту Новороссийска контейнерный терминал НУТЭП с уникальным глубоководным причалом, а также один из крупнейших на Черном море зерновых терминалов КСК. В проекты развития терминальных мощностей компанией было вложено более 23 млрд рублей. Также холдинг является спонсором ряда кубанских спортклубов. Это женские гандбольные клубы «Кубань» и «Черноморочка». Кроме того, ГК «Дело» —генеральный партнер ФК «Черноморец», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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