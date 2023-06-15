Кондратьев: в Краснодарском крае бизнесу доступны 125 мер господдержки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках ПМЭФ-2023 подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и главой Объединения работодателей Краснодарского края Виктором Будариным.

Соглашение позволит бизнесу активнее участвовать в решении задач по импортозамещению, пользоваться государственными мерами поддержки и повышать производительность труда. Вениамин Кондратьев подчеркнул важность партнерских отношений между бизнесом и властью.

«Важны партнерские и взаимовыгодные отношения. Предпринимателям — доход, уверенность и устойчивость, а нам — стабильная экономика. Поэтому в Краснодарском крае мы стараемся чувствовать и слышать запросы компаний, оперативно реагировать на ситуацию. В 2022 году объем господдержки в регионе составил 36 млрд рублей. Всего в крае доступны 125 мер — субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии», — сказал глава региона.

Губернатор также сообщил о том, что в 2022 году на Кубани до 5 млрд рублей докапитализировали Фонд развития промышленности, Фонд микрофинансирования — до 3,6 млрд, Фонд развития бизнеса — до 1,4 млрд.

Александр Шохин поблагодарил губернатора Краснодарского края за повышенное внимание к проблемам и поддержку предпринимателей.

«Раньше государство рассматривало бизнес, как кошелек. Но сейчас мы видим, что несмотря на сложные периоды власти принимают оперативные меры поддержки, а бизнес быстро ориентируется и пользуется этим. Особенно той помощью, что уже оказывает Краснодарский край», – сказал Александр Шохин.

Также на встрече обсудили деятельность ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края». Организация представляет интересы бизнес-сообщества Кубани во взаимоотношениях с органами госвласти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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