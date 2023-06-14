Кондратьев: Краснодарский край в первый день ПМЭФ заключил соглашения на 75 млрд рублей

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев написал 14 июня в соцсетях.

«Сегодня начал работу Петербургский международный экономический форум. Делегация Краснодарского края принимает в нем самое активное участие. Для региона это возможность представить свой потенциал, укрепить отношения со стратегическими партнерами, проработать новые схемы сотрудничества. Основные подписания у края запланированы на завтра, но уже сегодня регион заключил первые соглашения на 75 млрд рублей», — написал губернатор в Telegram.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В состав делегации Краснодарского края под руководством губернатора Вениамина Кондратьева вошли первый вице-губернатор Игорь Галась, заместители главы Александр Руппель, Андрей Коробка. А также руководители органов власти.

Главная тема стенда Кубани — развитие экспортных возможностей. Презентации сфокусированы на экспорте промтоваров, туристических услуг и продукции АПК. Площадь экспозиции края — 1,2 тыс. кв. м. Наиболее значимые инвестпроекты представят на стенде, который разделят на 4 функциональные зоны.

Самая крупная зона — инвестиционный ресторан на 100 мест в основном зале. На входе в него разместят витрины с продукцией края. Во второй зоне обустроены переговорные комнаты для деловых встреч, в третьей — конференц-зал на 100 мест, в четвертой — презентационно-деловое пространство.

Кроме того, отдельную часть выделят для презентации бренда «Сделано на Кубани», который разработали для повышения качества и популяризации местных продуктов.

Петербургский международный экономический форум является ведущей международной площадкой для обсуждения экономических вопросов. Его организуют с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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