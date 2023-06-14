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Краснодарский край получит 845,5 млн рублей из федерального бюджета на мелиорацию земель

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-poluchit-845-5-mln-rublej-iz-federalnogo-byudzheta-na-melioratsiyu-zemel
Краснодарский край получит 845,5 млн рублей из федерального бюджета на мелиорацию земель
Фото пресс-службы Правительства России

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Регионам выделяют средства на мелиорацию в рамках государственной программы по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель.

В 2023 году на мелиорацию земель сельхозназначения Краснодарский край получит из федерального бюджета 845 млн 554 тыс. рублей.

С помощью федеральной поддержки в регионах наладят процесс мелиорации в сельском хозяйстве. Для этого будут реконструировать и строить осушительные и оросительные системы, а также гидротехнические сооружения. Земли будут расчищать от травы и деревьев.

Это позволит увеличить фонд сельскохозяйственных земель страны и сохранить развитие агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности России, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае к 2024 году площадь мелиорируемых земель увеличат до 400 тыс. га.

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