Краснодарский край получит 845,5 млн рублей из федерального бюджета на мелиорацию земель

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Регионам выделяют средства на мелиорацию в рамках государственной программы по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель.

В 2023 году на мелиорацию земель сельхозназначения Краснодарский край получит из федерального бюджета 845 млн 554 тыс. рублей.

С помощью федеральной поддержки в регионах наладят процесс мелиорации в сельском хозяйстве. Для этого будут реконструировать и строить осушительные и оросительные системы, а также гидротехнические сооружения. Земли будут расчищать от травы и деревьев.

Это позволит увеличить фонд сельскохозяйственных земель страны и сохранить развитие агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности России, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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