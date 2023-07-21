Восемь школьников, отравившихся после купания в море в Туапсинском районе, выписаны из больницы

Группу из 12 юных спортсменов и их тренера госпитализировали 17 июля с признаками отравления. О том, что восемь из 13 пострадавших выписаны, стало известно 21 июля.

В Туапсинской центральной районной больнице №1 сообщили, что оставшиеся пациенты чувствуют себя хорошо. Однако выписать на данный момент можно только тех, у кого отрицательные анализы на инфекции. Таких восемь человек.

Некоторым пациентам необходимы повторные анализы, пишет газета «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовое отравление детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера произошло на базе отдыха «Парус» в селе Шепси 17 июля. Признаки отравления у 12 детей и взрослого появились после того, как они, несмотря а запрет, искупались в море.