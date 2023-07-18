Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На базе отдыха в Туапсинском районе 12 детей отравились после купания в море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-baze-otdyha-v-tuapsinskom-rajone-12-detej-otravilis-posle-kupaniya-v-more?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На базе отдыха в Туапсинском районе 12 детей отравились после купания в море
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Массовое отравление детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера произошло на базе отдыха «Парус» в селе Шепси.

Группа из 21 подростка и их тренера приехала в Туапсинский район на отдых. После купания в Черном море, вопреки действующему запрету, у 12 детей и взрослого резко ухудшилось самочувствие — поднялась температура и появилась тошнота. Их госпитализировали в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас жизни и здоровью отравившихся детей ничего не угрожает. Их состояние удовлетворительное.

По факту массового отравления детей в Туапсинском районе прокуратура организовала проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки прокурор даст оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха «Парус», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: запрет на купание в море в Туапсинском районе продлили до 26 июля. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят лабораторные исследования воды в муниципалитете. Они показали, что снимать запрет на купание в море пока рано, потому что это опасно для здоровья людей.

Статьи
Что такое туннельный синдром и как это лечится
Что такое туннельный синдром и как это лечится
Пить трижды в день: самые полезные травы для почек
Пить трижды в день: самые полезные травы для почек
Морковь и яблоки — в блендер! Нутрициолог рассказала, как почиститься от токсинов
Морковь и яблоки — в блендер! Нутрициолог рассказала, как почиститься от токсинов
Конец «зерновой сделки» и логика геополитики
Конец «зерновой сделки» и логика геополитики
Топ-7 пород собак для пенсионеров
Топ-7 пород собак для пенсионеров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях