На базе отдыха в Туапсинском районе 12 детей отравились после купания в море

Массовое отравление детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера произошло на базе отдыха «Парус» в селе Шепси.

Группа из 21 подростка и их тренера приехала в Туапсинский район на отдых. После купания в Черном море, вопреки действующему запрету, у 12 детей и взрослого резко ухудшилось самочувствие — поднялась температура и появилась тошнота. Их госпитализировали в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас жизни и здоровью отравившихся детей ничего не угрожает. Их состояние удовлетворительное.

По факту массового отравления детей в Туапсинском районе прокуратура организовала проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки прокурор даст оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха «Парус», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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