Восемь продуктов, улучшающих настроение
Еда сама по себе сделать человека счастливым не может. Но некоторые продукты действительно помогут создать позитивный настрой и улучшить настроение.
Нежирное мясо
Блюда из нежирной говядины, свинины, курицы или индейки улучшают настроение, повышают концентрацию внимания и положительно влияют на память. Витамин B12, содержащийся в мясе, помогает преодолеть бессонницу и депрессию.
Рыба
Любая рыба, а особенно лосось и тунец, способствуют повышению в организме серотонина. Рыба — уникальный источник белка, микроэлементов, витаминов B12, D и омега-3-ненасыщенных жирных кислот.
Картофель и крупы
Картофель, рис, гречка, злаки — источники триптофана, преобразующегося в «гормон счастья» серотонин. Также они содержат глюкозу — источник энергии.
Орехи
Любые орехи восполнят недостаток витаминов и минералов. Грецкий орех, миндаль, фундук, семена подсолнечника, кешью очень питательны. Горсть орехов в день поможет расслабиться и сконцентрироваться, особенно если вы ведете напряженный образ жизни.
Бананы
Врачи называют бананы природным антидепрессантом. Аминокислоты и витамины, содержащиеся в бананах, помогают снять депрессию и тревожность, защитить нервную систему. Кроме того, бананы полезны при хронической усталости.
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Морская капуста
Блюда с морской капустой способствуют улучшению настроения, повышают положительный эмоциональный фон, препятствуют развитию депрессии. Не столько из-за своих вкусовых качеств, сколько из-за большой концентрации гормона адреналина и витаминов группы В.
Шоколад
Темный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78% в умеренных количествах обладает чудесными свойствами. Бодрит, заряжает энергией, помогает снять стресс и даже делает нас чуточку счастливее.
Вода
Водный баланс организма — важнейшее условия поддержания хорошего самочувствия и, следовательно, позитивного настроения. Полтора литра воды в день — для счастья много не нужно!
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