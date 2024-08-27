Восемь новых автобусных остановок обустроили на западе Краснодара

Их установили в новых микрорайонах краевой столицы — на улицах Батуринской и Чепигинской.

По словам местных жителей, остановок для общественного транспорта в этом районе не хватало, а те, что появились, отвечают всем стандартам качества.

На новых остановках есть козырек и крыша, которые защищают от дождя, снега и палящего солнца. На скамейке можно с комфортом дождаться автобуса.

Так, 8 остановок появились на автобусных маршрутах № 66 и № 91 , которые ходят по улицам Батуринской и Чепигинской. Еще две остановки установят рядом со школой № 66 на улице Уссурийской.

«Все работы — результат совместных мероприятий застройщика и администрации Краснодара. Это позволит нам обеспечить в том районе города удобную посадку и высадку пассажиров», — говорит заместитель директора департамента транспорта и пассажирских перевозок Краснодара Виктор Балацкий.

Кроме того, застройщик сейчас планирует создать техническую стоянку для автобусов маршрута № 46.

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