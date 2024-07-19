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В Краснодаре обновят трамвайную остановку на углу улиц Калинина и Тургенева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obnovyat-tramvajnuyu-ostanovku-na-uglu-ulits-kalinina-i-turgeneva
В Краснодаре обновят трамвайную остановку на углу улиц Калинина и Тургенева
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На время капремонта трамвайной остановки для пассажиров предусмотрели временную посадочную площадку.

После ремонта остановка на пересечении улиц Калинина и Тургенева станет более широкой и удобной для маломобильных граждан. Здесь уложат новое покрытие.

«Все мероприятия проводятся для улучшения условий, повышения уровня безопасности пассажиров городского транспорта. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщили в МУП «КТТУ».

Ремонтные работы планируют завершить к началу августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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