В Краснодаре обновят трамвайную остановку на углу улиц Калинина и Тургенева
Общество
19.07.2024 20:36
На время капремонта трамвайной остановки для пассажиров предусмотрели временную посадочную площадку.
После ремонта остановка на пересечении улиц Калинина и Тургенева станет более широкой и удобной для маломобильных граждан. Здесь уложат новое покрытие.
«Все мероприятия проводятся для улучшения условий, повышения уровня безопасности пассажиров городского транспорта. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщили в МУП «КТТУ».
Ремонтные работы планируют завершить к началу августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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