Рельсы и шпалы новой Западной трамвайной линии начали укладывать в Краснодаре

При установке рельсошпальной решетки используют новейшие технологии строительства, которые недавно появились в России.

Для прокладки рельсов подготовили территорию, создали балластный слой и установили дренажные системы.

«Сейчас производится балансировка и выправка путей. После этого будет выполнена работа по установке бортового камня по краям трамвайного пути. Будут установлены контактная сеть, опора контактной сети, перильное ограждение», ― рассказывает начальник управления строительства «Нового трамвая Краснодара» Виктор Соколов.

В основном используются железобетонные шпалы. Однако применяются и новейшие технологии. Так, композитную шпалу из пластика кладут под стрелочные переводы и компенсаторы. Они тоже выполняют важную функцию.

«Этим рельсам не страшны ни жара, ни холод. При укладке соблюдаются все необходимые требования. Через каждые 400 м рабочие устанавливают температурные компенсаторы. Они помогают контролировать расширения рельсов, не позволят им смещаться при похолодании или потеплении. Еще благодаря такой технологии трамваи будут двигаться тише и быстрее», ― сообщает корреспондент Мария Яцук.

На счету подрядчика около десяти концессий в разных городах. Несмотря на то, что ранее компания занималась только реконструкцией веток, ее выбрали за опыт.

«В Краснодаре идет строительство именно новых веток. Это накладывает свой отпечаток, есть своя специфика новых трамвайных путей. Строительство немного сложнее с точки зрения землеотведения, с точки зрения выноса сетей, которые находятся в будущем строе», ― объясняет исполнительный директор строительной компании Дмитрий Синицкий.

Все эти работы относятся ко второму этапу строительства западной ветки. По плану она соединит Западное трамвайное депо, кольцо на улице Красных Партизан и Немецкую деревню.

После окончания работ на отрезке 2.1, Западное трамвайное депо — Красных Партизан, строители приступят к подэтапу 2.2 ― к пути до Немецкой деревни. На данный момент здесь проходит выборка грунта для дальнейшей замены. Это будет один из сложнейших участков. Здесь требуется постоянное согласование со строителями автомобильной дороги.

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