Первый трамвай из новой партии 2024 года приняли в Западном депо Краснодара

Новый односекционный трамвай из Усть-Катава полностью низкопольный, в нем установлены мощные кондиционеры для пассажиров и водителя, а также Wi-Fi и USB-розетки.

«Одновременно такой вагон может перевозить до 120 пассажиров. Важно, что именно «до», ведь мы не хотим «набивать» его. Наша задача — расширять возможности перевозок. Поэтому конфигурация вагона удобна для родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Он также отметил, что на линию до конца 2026 года по условиям концессии выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.

«Проект развития электротранспорта имеет колоссальные масштабы. Такой стройки в городе не было никогда. И мы реализуем этот проект не только для современных жителей, но и для следующих поколений», — добавил Евгений Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар в этом году доставят 40 новых односекционных трамваев. 20 единиц производства АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» планируют поставить до 15 декабря и еще столько же — производства ООО «СП «Нижэкотранс» — поставят до 25 декабря.