В Краснодар в этом году доставят 40 новых односекционных трамваев

В Краснодаре продолжается модернизация и строительство инфраструктуры трамвайной линии от улицы Толбухина до Западного Обхода.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в этом году обновят трамвайный парк Краснодара. В рамках исполнения концессионного соглашения ООО «СИНАРА — ГТР Краснодар» в этом году планируют поставить 40 односекционных трамваев российского производства.

По данным ведомства, 20 единиц производства АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» планируют поставить до 15 декабря и еще столько же — производства ООО «СП «Нижэкотранс» поставят до 25 декабря.

Кроме этого, продолжат строить инфраструктуры трамвайной линии от улицы Толбухина до Западного Обхода протяженностью 4,4 км. На эти цели предусмотрено более 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

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