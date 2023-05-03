Восемь лет колонии получила наркосбытчица из Таджикистана в Краснодарском крае

Приговор в отношении 29-летней гражданки Республики Таджикистан, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, вынес Геленджикский городской суд.

По данным следствия, в апреле 2022 года женщина спрятала мефедрон в 6 тайниках в Геленджике. Злоумышленницу задержали с поличным. При осмотре у нее нашли еще 42 свертка с мефедроном, которые женщина планировала также сбыть через тайники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемой 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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