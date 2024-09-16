Восемь крупных гробниц обнаружили на раскопках в горах Красной Поляны

Ученые продолжают изучать уникальный археологический комплекс. Здесь раскапывают сооружения эпохи бронзового века, которая входит в часть некрополя.

Специалисты уже нашли около восьми крупных колодцеобразных гробниц, также несколько мелких и уникальных. Вход в каждую гробницу был закрыт камнями. Также здесь обнаружены каменные ящики. В одном из них найдены предметы быта.

«Мы уже выбрали и расчистили, на поверхности и на самом нижнем уровне были отдельные кости человека», — рассказал начальник археологического отряда Павел Соков.

Гробницы и каменные конструкции в Сочи обнаружили весной этого года, но к их изучению приступили только в июне. По словам археологов, большинство гробниц сложены из колотых каменных блоков, сверху они накрыты массивными плитами, имеют входные квадратные отверстия на боковой поверхности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ведущих российских ученых привлекли к изучению двух древних гробниц в Сочи.