Ведущих российских ученых привлекли к изучению двух древних гробниц в Сочи

Речь идет о находках, обнаруженных в горной части города-курорта прошедшей весной. Это две гробницы и каменная конструкция, относящиеся к археологическому комплексу «Краснополянский 4».

На исследуемом участке сейчас работают ведущие российские ученые. В ходе раскопок они установили, что каждая гробница сложена из каменных блоков и плит. Вокруг, образуя кольцо, расположены каменные ограждения диаметром до 7 м. Вход в гробницы перекрывают каменные пробки.

Внутри гробниц исследователи нашли человеческие останки и фрагменты лепных сосудов. По словам ученых, под курганными насыпями также могут быть древние сооружения из камня.

Как отметил замглавы Кубани Роман Лузинов, исследуемый археологический комплекс важен для изучения истории Кубани, начиная с бронзового века и заканчивая средневековьем.

«На территории Краснодарского края расположено более 15 тыс. памятников археологии. Ежегодно ученые находят около сотни таких объектов», — добавил вице-губернатор.

Археологический комплекс «Краснополянский 4» — объект культурного наследия, в который входят разнообразные дольмены, колодцеобразные гробницы, а также курганы древних эпох, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: порт античных мореходов нашли археологи на Малом Утрише под Анапой.