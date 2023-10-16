Восемь канатных дорог закроют перед зимой на горнолыжном курорте в Сочи

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» с 17 октября на профилактику закроют пять канатных дорог закроют. Еще три «канатки» закроются с 30 октября.

С 17 октября по 29 октября для проведения подготовительных работ перед зимним сезоном закроются канатные дороги «Восточный лес», «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря». Канатные дороги «Аибга» и «Черная Пирамида» закроют также 17 октября и до начала горнолыжного сезона.

С 30 октября по 19 ноября будут закрыты «канатки» «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина». Высота 2200 м будет открыта для туристов до 29 октября включительно.

Между Поляной 540 и Поляной 960 будет ходить бесплатный шатл, сообщает Telegram-канал курорта «Красная поляна».

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